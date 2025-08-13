Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate reaccionó a la ruptura de Mariana Zapata con Mr Stiven: "Me huele a cacho"

Melissa Gate opinó sobre la ruptura entre los creadores de contenido Mariana Zapata y Mr Stiven.

Melissa Gate y Mariana Zapata
Melissa Gate sobre ruptura de Mariana Zapata/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata y el streamer Mr Stiven confirmaron su separación luego de algunos meses de relación.

¿Por qué se terminó la relación entre Mariana Zapata y Mr Stiven?

Los dos coincidieron en que su relación se terminó debido al trabajo del streamer, pues no podía dedicarle el tiempo que la paisa necesita.

Ruptura de Mariana Zapata y Mr Stiven

Además, de destacar que las críticas que ella recibió sobre su noviazgo también afectaron al respecto.

Ambos desmintieron una supuesta infidelidad, la cual se rumoró en redes sociales.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre la ruptura de Mariana Zapata y Mr Stiven?

La influenciadora lanzó su humilde opinión sobre el tema, donde señaló que ella sí cree que pudo haber infelidelidad, además cuestionó al streamer recordando cuando al atacó en su problema con Mariana Zapata, donde esta terminó su amistad con Melissa Gate al revelar que le habría cobrado una suma bastante alta para ser imagen de su emprendimiento de productos capilares.

Melissa Gate sobre Mariana Zapata

"Procure que su mujer no le ponga cachos y todos nos enteremos menos usted, así que shh, mejor váyase a streamear. Me huele a cacho y tanto que hablaron de mí y salieron a meterse en problemas que no debían para que después lo cambiaran por uno, que seguramente debe tener el p... más grande que tú o la cuenta bancaria", dijo.

Asimismo, terminó el tema señalando que ya no iba a hablar más de "bandidas" e iba a seguir interactuando con sus seguidores.

Por el momento, ni Mariana Zapata ni Mr Stiven le han contestado a sus declaraciones, dejando a la expectativa a sus fanáticos sobre qué opinan luego de la polémica que protagonizaron los tres.

Mientras tanto, Melissa Gate se encuentra protagonizando una nueva controversia con la influenciadora Karina García, con quien ha cruzado varios mensajes en redes sociales atacándose.

Por ahora, Mariana Zapata y Mr Stiven siguen entreteniendo a sus seguidores con sus respectivos contenidos y dejando de lado su comentada ruptura, de la que señalaron no quieren hablar más en público, deseándole lo mejor al otro y destacando lo bonito que vivieron en su relación.

