Tras cumplirse varios días de su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2025, Marlon Solórzano volvió a tener su teléfono celular en sus manos.

Por temas psicológicos, los famosos que salen del reality deben darse un espacio para adaptarse y eso implica no tener interacción con los aparatos móviles. Sin embargo, como ya pasó el tiempo, el modelo fitness pudo ver lo que está pasando en las redes sociales.

En efecto, el ahora exparticipante de La casa de los famosos hizo su primera publicación en Instagram después de salir del reality de la vida en vivo. Mostrando su ejercitada figura y parte de su estancia en el hotel, Solórzano volvió a las plataformas digitales.

Aparte de las diferentes fotos que subió Marlon Solórzano, el interés se enfocó en un extenso mensaje que escribió como descripción en el que dio a conocer lo que siente tras La casa de los famosos Colombia 2025. Además, mencionó a Melissa Gate.

Lo primero que escribió el también actor es que volvió a la realidad y pese a los malos comentarios, también notó que tiene a personas que lo aprecian.

"MI ENCUENTRO CON LA REALIDAD. En este encuentro con la realidad me sentí muy feliz de saber, que pese a una gran ola de negatividad, las personas me quieren mucho y se sentían impotentes de ver que tomé decisiones que no esperaban de mí", manifestó Marlon Solórzano.