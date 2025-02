Yina Calderón y Melissa Gate tienen una rivalidad que viene de tiempo antes de que las dos ingresaran a La casa de los famosos Colombia 2025.

El juego ha hecho que entre Yina y Melissa haya discusiones, las cuales se han elevado. Inclusive, esto ha tenido repercusiones para la empresaria de fajas, quien fue sancionada por hacer acusaciones que involucraron al hijo de la influenciadora paisa.

A partir de ello, Juliana, quien es hermana de Yina Calderón, va a entrar a La casa de los famosos en la dinámica de congelados. Por eso, la joven estuvo como invitada en el matutino de Buen día, Colombia, y allí contó cómo fue que nacieron las discrepancias entre su hermana y Gate.

Juliana recalcó que todo inició antes del reality de la vida en vivo, pues Yina siempre opinó sobre aquellas personas que iban a ingresar a La casa de los famosos Colombia.

"En realidad Yina no sabía quién era (Melissa Gate), yo tampoco sabía, hay mucha gente que no la conocía. Entonces, ¿qué pasó? Ella (Yina) dice 'yo no conozco a Melissa' y obviamente si están este medio da mal genio que digan que no te conocen, es como herirle el ego... Yina dijo 'es un mueble' y Melissa se afectó, desde ahí comenzó esa rivalidad", comentó Juliana Calderón.