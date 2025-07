El influenciador Marlon Solórzano se sinceró con la empresaria Yina Calderón sobre Karina García y Altafulla tras La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Marlon Solórzano sobre Karina García?

En una transmisión en vivo de Yina Calderón, quien tuvo como invitados a Marlon Solórzano y Yana Karpova, la empresaria aprovechó para preguntarle públicamente sobre su romance con la influenciadora Karina García en el reality.

Según confesó el atleta él desconocía quién era la creadora de contenido y ante fuertes señalamiento de Yina Calderón, este no quiso referirse, pero indicó que al salir del programa se dio cuenta de ciertas cosas que no le gustaban de ella y por ello dicha relación no funcionó.

¿Qué dijo Marlon Solórzano de Altafulla?

Marlon Solórzano también le confesó que el 'Congelado' al que entró en La casa de los famosos Colombia y le tiró al cantante Altafulla por haberse involucrado con Karina García fue show, pues sintió que era parte de lo que debía hacer al ingresar de nuevo a la casa más famosa de Colombia.

"Eso fue parte del show, la verdad lo hice porque uno entrar a un congelado así bien frío y listo, no, es un reality show. Usted sabe que las cosas son realidad con show", aseguró.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la confesión de Marlon Solórzano sobre Altafulla?

La empresaria se mostró sorprendida y le recordó que ella discutió con el artista por eso que él le dijo, indicando que no podía creer que ella se hubiera pele*do con el barranquillero por un show suyo.

Por ahora, Marlon Solórzano continúa fortaleciendo su amistad con la empresaria Yina Calderón y disfrutando de su romance con Yana Karpova, el cual confirmaron hace algunos días luego de que se les viera juntos bastante cariñosos.

Mientras tanto, Karina García y Altafulla también siguen con su idilio de amor haciendo caso omiso a las críticas que recibieron y reciben a diario por su noviazgo, trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir teniendo una grana cogida por parte del público que tanto quiere saber de ellos.