Marilyn Oquendo desmintió supuesto romance con Karina García

Días después de que Leonela, la hermana mayor de Yina Calderón afirmara en redes sociales que Marilyn Oquendo y Karina García habían sostenido un amorío antes de que saliera a la luz el pleito que había entre ellas por sus participaciones en La casa de los famosos Colombia, Oquendo desmintió todo.

¿Qué dijo Leonela, hermana de Yina Calderón, de Marilyn Oquendo y Karina García?

Momentos antes de que Marilyn Oquendo ingresara a La casa de los famosos Colombia para confrontar a Karina García durante la dinámica de ‘Congelados’, Leonela Calderón, hermana de Yina Calderón, aseguró en sus redes sociales que ambas influenciadoras habrían tenido un romance.

Según contó en aquella ocasión, conoció a ambas creadoras de contenido en el baby shower de Epa Colombia. Aunque en el evento no notó nada extraño, fue durante el trayecto hacia el hotel donde se hospedaban que percibió ciertos comportamientos inusuales entre ellas. “Se comportaban como novias: se besaban, se acariciaban y se hablaban de una manera diferente. Estoy segura de que sostenían una relación”, afirmó en ese momento.

Marilyn Oquendo desmintió rumores sobre supuesto romance con Karina García

Haciendo uso de sus redes sociales, Marilyn Oquendo negó las afirmaciones de Leonela, quien aseguraba que ella había tenido un romance con Karina García. Esto ocurrió luego de que una seguidora le preguntara al respecto en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Ante esto, Marilyn aclaró que la información era falsa, ya que no le gustan las mujeres, aunque dejó en claro que no habría ningún problema si así fuera. "No me gustan las mujeres. Cualquier persona dice lo que sea por exposición, se pegó del chisme solo para sobresalir. Pero igual, si me gustaran las mujeres, ¿qué? No hay nada de malo, que viva el amor, la humanidad. Amémonos todos con todos", afirmó.



Con estas declaraciones, Marilyn Oquendo dejó en claro su postura y desestimó los rumores sobre su vida personal. Además, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de respeto y aceptación.