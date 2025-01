Marcela Reyes reveló que DJ Exotic estuvo 20 minutos muerto

Marcela Reyes reveló por primera vez que su expareja, DJ Exotic, estuvo clínicamente muerto durante 20 minutos tras ser ingresado a cuidados intensivos. El incidente ocurrió en 2024, cuando recibió varios impactos de bala mientras trabajaba en un evento privado en Cali. Luego de varias semanas en estado delicado, logró recuperarse y salir con vida a mediados de enero de este año.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Marcela Reyes reveló detalles sobre DJ Exotic: “estuvo 20 minutos muerto”

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día Colombia’, Marcela Reyes reveló detalles sobre el estado de salud de su expareja y padre de su hijo, DJ Exotic, quien pasó varias semanas en un estado critico tras verse en medio de un tiroteo a las afueras de un evento privado en Cali que lo dejó gravemente herido.

La mujer aseguró que nunca había revelado detalles como el hecho de tomar un vuelo casi de manera inmediata cuando le informaron de lo sucedido, o que el artista estuvo muerto durante 20 minutos. “Desde el primer momento que me dan la noticia, yo cogí un vuelo y llegué. Eso es algo que nunca he contado, no sabíamos cómo iba a despertar; duró 20 minutos sin signos vitales, o sea, 20 minutos muerto”, confesó.



Sin embargo, tras pasar por un proceso lleno de inciertos, el hombre logró salir con bien y salir de la etapa de peligro, pero tendrá que continuar con su recuperación en casa. “Es un milagro de vida, no nos cansamos de agradecerle a Dios todos los días. Humanamente no había nada qué hacer, pero Dios lo hizo todo”,comentó.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes destapó su versión sobre altercado entre Sofía y Yina, ambas de La casa de los famosos

Marcela Reyes aseguró que siempre estuvo junto a DJ Exotic, aunque no lo publicó en redes

Además de esto, la mujer comentó que siempre estuvo acompañando a DJ Exotic en todo este difícil momento, pero nunca lo publicó en redes sociales. De hecho, decoró la habitación del hospital con fotografías de su familia con la esperanza de que despertara y las viera.

“Desde el momento que abrió los ojos lo hizo muy consiente”, aseguró, pese a los riesgos que pudo haber corrido tras permanecer 20 minutos sin signos vitales.