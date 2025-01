Recientemente, Epa Colombia generó controversia en redes sociales al hablar sobre un tema que involucraba a la creadora de contenido Manuela Gómez y al padre de su hija, Juan Pablo Restrepo.

Las polémicas declaraciones de Epa Colombia sobre Manuela Gómez

Según las declaraciones de Epa Colombia, Manuela le habría comentado que no estaba interesada en él. También afirmó que, durante el embarazo de Manuela, esta le reveló sentirse insatisfecha en dicha relación y no corresponder los mismos sentimientos hacia él. Además, aseguró que Juan Pablo intentó insistentemente recuperar la relación con Manuela, aunque finalmente no lo logró. Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, cuestionó la actitud de Manuela, argumentando que su comportamiento no fue adecuado.

Estas declaraciones desataron un amplio debate en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron a Epa Colombia, mientras que otros la criticaron por exponer información privada que, según indicaron, Manuela Gómez habría confiado en ella en un momento de vulnerabilidad. Quienes la cuestionaron opinaron que su decisión de divulgar esos detalles fue una traición a la confianza.

Por su parte, Manuela Gómez reaccionó y explicó que los síntomas posparto son reales y que, en su caso, prefería no compartir tiempo con nadie, negando que su actitud estuviera dirigida hacia alguien en particular, pues su sentimiento de estar alejado involucraba a todas las personas de su entorno.

También reflexionó sobre cómo ese momento afectó emocionalmente su vida y expresó arrepentimiento por haber confiado en personas equivocadas.

Manuela también cuestionó que se utilicen detalles de su vida privada para crear polémicas en redes sociales. Aunque aseguró conocer información sobre otras personas, pero aseguró que no divulgará nada, ya que no comparte ese tipo de acciones. Finalmente, dijo estar sorprendida y afirmó no entender por qué Epa Colombia decidió hablar públicamente sobre su vida sin motivo alguno.

Marcela Reyes apoya a Manuela Gómez tras polémica con Epa Colombia

Tras esta polémica que ha generado opiniones divididas, muchas personas han expresado su apoyo a Manuela Gómez. Una de ellas fue su amiga, la creadora de contenido y DJ de guaracha Marcela Reyes, quien no dudó en manifestarle su respaldo no solo como amiga, sino también como mujer y madre. Marcela enfatizó lo difícil que puede ser atravesar el posparto, con los múltiples sentimientos encontrados que lo acompañan. Además, le reiteró su apoyo incondicional en esta situación y dejó claro que estará presente en todo momento para acompañarla.