Epa Colombia se encuentra en el ojo del huracán luego de que la influencer y empresaria dio revelaciones que comprometen a Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo, con quien hace poco tuvo a su bebé Samantha.

De acuerdo con Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia, Manuela Gómez se habría separado de Juan Pablo Restrepo. La emprendedora de productos para el cuidado del cabello apareció en historias de Instagram hablando al respecto.

Entre las declaraciones de Epa Colombia, Manuela "nunca" habría querido al papá de su bebé. Inclusive, reveló que meses atrás, la exprotagonista de novela le habría preguntado a la empresaria sobre el proceso de inseminación artificial para quedar en embarazo.

"Resulta y cuenta que ella (Manuela) ya estaba embarazada y ella no lo quería (a Juan Pablo Restrepo)... Me dijo en diciembre 'no lo quiero'. En abril, amiga cuando fue a mi baby shower, 'amiga, yo no lo quiero'", expresó Epa Colombia.