Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como La Liendra, ha dado mucho para hablar. Esto es porque el influencer va a entrar a La casa de los famosos Colombia 2025.

Tan pronto se hizo el anuncio de La Liendra en el reality que dentro de poco vuelve a las pantallas del Canal RCN, se gestaron diferentes posturas. Ante esto, el creador de contenido indicó que espera mostrar su personalidad frente a las cámaras 24/7 y que su estrategia es la de hacer reír.

Pues bien, como La Liendra suele llamar la atención, el influenciador aceptó el reto de responder preguntas incómodas, algunas sobre La casa de los famosos y otras acerca de su vida personal.

Lo primero que se le preguntó al influencer es cuál va a ser su estrategia cuando se encuentre dentro de La casa de los famosos Colombia. De acuerdo con Gómez, va a ser tranquilo, jugar limpio y en vez de la rabia, quiere sacar sonrisas.

Luego de esto, cuestionaron a La Liendra sobre su exnovia, la también influenciadora Luisa Castro. La pregunta fue qué pasaría si se encontrara a su excompañera sentimental en el reality de la vida en vivo.

"No, yo creo que con mi ex ya sané. Habría problemas si ella no ha sanado, pero por mi lado ya pasó", respondió el habitante confirmado para La casa de los famosos.