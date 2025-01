La reconocida y polémica creadora de contenido digital conocida como Epa Colombia reveló, en las últimas horas, que la modelo y también empresaria Manuela Gómez se habría separado del papá de su hija Samantha, conocido como JP Gringo y reveló las razones de la ruptura, siendo bastante fuerte con Gómez.

Epa Colombia dice que Manuela Gómez no quería al papá de su hija y lo trataba mal

Y es que, de acuerdo con Daneidy, nombre de pila de Epa Colombia, Manuela no sólo no quería a JP, sino que, además, lo trataba mal, lo insultaba y hasta lo humillaba, por lo que no estaba tan emocionada con que su bebé fuera de él.

Epa explicó que, aunque Manuela sí quería ser mamá porque se lo confesó en su ‘Baby Shower’, al parecer no estaba feliz de que fuera con él y ella estuvo muy mal tanto en el embarazo como en el post parto.

Además, Epa invitó a Manuela a ser más considerada con los hombres buenos que le envía la vida, pues dice que ella sí estaba feliz con su ex, un hombre con muchos defectos y hasta la acusó de consumir sustancias dañinas para su salud por influencia de ese hombre.

La respuesta de Manuela a las declaraciones de Epa Colombia por su separación

Ahora Manuela decidió contestarle a Epa y lo primero que mencionó es que ella se dio cuenta de que toda la energía que tenga, sea buena o mala, se la transmite a su bebé, por lo que no les gusta sentirse mal ni atacada porque eso le afecta a su pequeña.

Manuela dijo que esta mujer que dio esas declaraciones, sin mencionar nunca que fue Epa Colombia, fue alguien en quien confió para desahogarse en un momento en que estaba muy mal emocionalmente y explicó que nunca debió confiar en ella.

“Yo, en mi embarazo, me sentía súper depresiva, estaba súper encerrada porque, en esa crisis, quería estar súper sola, no quería ver a nadie. Y, cuando me invitaron a este ‘Baby Shower’ en Bogotá, yo dije ‘ay qué nota, qué chévere ir a conversar con amigas’ […] y, lamentablemente, respiré en el lugar equivocado” expresó la famosa colombiana.

No sólo porque reveló un secreto que ella le contó, sino porque también inventó le agregó cosas que no son ciertas, haciendo referencia a que ella nunca consumió las sustancias que sugirió la influencer.

En los comentarios de esta declaración de Manuela se encuentran divididas las opiniones, pues algunas le reprochan que no haya querido al papá de su hija y le dicen que él tiene la misma importancia en la vida de la pequeña que ella; y otras personas la apoyan, diciéndole que no debería prestarle atención a las declaraciones de Epa, mencionando que esa no es una buena amiga.