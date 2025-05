La polémica entre Marcela Reyes y B-King no para. La expareja sigue generando tensión en las redes sociales, luego de que salieran a la luz rumores sobre una supuesta infidelidad del cantante a la DJ, en la que estaría involucrada Karina García. Ahora, Marcela lo acusa de haberle hecho brujería cuando estaban juntos… ¡y mostró pruebas!

Luego de constantes rumores en redes sociales sobre una supuesta infidelidad por parte de B-King a Marcela Reyes con Karina García, actual participante de La casa de los famosos Colombia, la DJ decidió dar una entrevista al programa matutino del Canal RCN ‘Buen día, Colombia’ para afirmar que todo era cierto y que su exesposo sí la había engañado con la influenciadora.

A raíz de esto, el cantante decidió seguir los pasos de Marcela Reyes y dar una entrevista en este mismo espacio televisivo en donde aseguró que todo lo dicho por la DJ era falso y que nunca tuvo un acercamiento con la participante de La casa de los famosos Colombia.

Al ver las declaraciones de B-King realizadas en la mañana de este jueves 8 de mayo en ‘Buen día, Colombia’, Marcela Reyes decidió realizar un live por medio de sus redes sociales para revelar las verdaderas razones por la que su relación finalizó, dejando a un lado la supuesta infidelidad.

Y es que, al parecer, el cantante estaría pasando por problemas de adicción que durante años perjudicó su relación, además de constantes maltr*tos en su contra y hasta brujería.

Tras finalizar el live, Marcela Reyes compartió pruebas de todo lo dicho durante la transmisión, siendo las más impactantes las de la supuesta brujería que B-King le habría practicado cuando se encontraban juntos.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marcela Reyes compartió fotografías en las que se podían apreciar una enorme vela negra justo en medio del altar que ella tiene en su casa.

“Margarita Monca desde meses atrás me decía en mis citas con Los Ángeles lo que me estaban haciendo y cuando encontré las pruebas, ella misma fue la que me ayudó con la iglesia católica y me hicieron limpieza”