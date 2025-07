Manelyk revela cómo tocó fondo buscando aprobación en redes: "Creí que era brujería"

La creadora de contenido mexicana Manelyk González, abrió su corazón y habló sobre una de las etapas más oscuras y reveladoras de su vida.

Durante su participación en el pódcast ‘Vos Podés’, dirigido por Tatiana Franco, se sinceró sobre los obstáculos que ha enfrentado lejos de las cámaras y cómo ha alcanzado sus metas, superándose a sí misma y enviando un mensaje de resiliencia.

Manelyk confesó que durante mucho tiempo intentó ser una mujer perfecta para las redes sociales, buscando constantemente validación, aprobación y amor de parte de sus seguidores.

Y fue esa necesidad de complacer a todos la que la llevó a vivir una profunda etapa emocional en la que experimentaba un vacío interior e intentaba llenarlo o superarlo a través de las dietas extremas y tratamientos que hasta el día de hoy solo afectaron su cuerpo y autoestima.

“Empecé a querer agradarle a la gente que no me quería…necesitaba tanto la aprobación de todos porque me sentía tan mal conmigo, no tenía amor propio que quería encontrar ese amor en otras partes.” Comentó.