Merly Ome, mamá de Yina Calderón, confesó si el comportamiento de la empresaria en La casa de los famosos Colombia es igual que en la vida real.

La madre de la influenciadora estuvo en entrevista en 'Buen Día, Colombia', donde fue interrogada sobre si Yina Calderón tiene el mismo carácter que ha mostrado en La casa de los famosos Colombia en su vida cotidiana, a lo que la mujer detalló que sí, argumentando que eso ha provocado que ella sufra bastante y trate de aconsejarla al respecto, pero la joven no se deja.

"Yina es así, no es un personaje, es así en la vida diaria. Yina es así y yo no he podido hacer nada, cuando estoy acá en Bogotá le digo 'hija...' y me dice 'mamá no me diga nada, yo soy así, cero morronga'. Díganme ella con 33 años yo ya qué puedo hacer, orar por ella porque sufro obviamente por sus cosas, he tenido que enfrentar muchas cosas en las discotecas, en la calle, en las redes sociales", contó.