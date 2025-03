Maleja Restrepo le compartió un emotivo y poderoso mensajes a sus seguidores para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La presentadora reveló varias fotos y en una de ellas dejó ver cómo lucía cuando era niña.

En pocos minutos, el post de la también actriz ya había alcanzado los 20.000 “likes” y casi 100 comentarios. Maleja se dejó ver en su faceta más descomplicada y divertida.

En la primera instantánea aparece durmiendo, mientras sostiene en sus brazos a una de sus hijas de bebé. Seguidamente muestra su faceta como modelo y en una posterior sobresale un tierno clip junto a sus hijas Macarena y Guadalupe.

Ya en la cuarta imagen, se evidencia cómo lucía cuando solo era una niña. Al respecto, Restrepo expresó que, “esa chiquitina hace sonreír, y me conecta con la picardía de la vida que siempre quiero cultivar. Hoy reconozcamos que somos suficientes, gracias x aguantar mi algarabía”.

En otra parte de su mensaje, Maleja destaca el valor y el poder de la mujer, además, envió un agradecimiento a sus seguidores.

En este día aprovecho para reconocer a todas esas mujeres que habitan en mí; les agradezco el camino recorrido, y me invito a seguir descubriendo todas mis versiones, no me quiero perder nada de mí

“Feliz día de la mujer”, “la más”, “qué hermosa Maleja bebé”, “desde niña súper linda”, “hermosas mujeres, tú y tus hijas”, “ay qué belleza”, “maravillosa toda entera tú”, “qué gran mujer”, comentaron algunos de sus seguidores.