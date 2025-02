Shakira cantó en Bogotá y los famosos colombianos no se quedaron atrás para ver brillar a la barranquillera en el escenario. Varios rostros de la farándula asistieron al concierto de Shakira, tanto en Barranquilla como en la capital, siendo uno de ellos la actriz y presentadora Maleja Restrepo.

Maleja Restrepo y sus dos hijas juntas en el concierto de Shakira

A diferencia de otras figuras públicas, Maleja Restrepo fue al concierto de Shakira con sus dos hijas: Guadalupe y Macarena. Sí, la actriz llevó a sus retoños a ver a la intérprete de grandes éxitos como Antología.

Entonces, a través de redes sociales, quedaron las pruebas de Maleja junto a sus hijas disfrutando de la estrella barranquillera. Sin embargo, sucedió que una de las pequeñas no aguantó y se durmió.

Desde una de las partes altas del estadio El Campín en Bogotá, quedaron los registros de la también influencer con sus hijas. En un principio, la energía estaba a flote, pero luego Macarena se cansó y se durmió.

Maleja Restrepo tiene dos hijas: Guadalupe y Macarena.

¿Cómo disfrutó Maleja Restrepo el concierto de Shakira con su hija Macarena dormida?

Restrepo no tuvo más alternativa que cargar a su hija en sus brazos. No obstante, aunque Macarena estaba descansando, su mamá no se quedó quieta y siguió cantando a todo pulmón en el concierto de Shakira.

"Que nada nos detenga (ni Maca dormida), pertenezco a esta tribu", escribió Maleja Restrepo en una historia de Instagram.

Así las cosas, Maleja apareció entonando el sencillo Pies descalzos, sueños blancos mientras cargaba a su hija Macarena. Luego de esto, se pudo observar que la menor de la familia se despertó para seguir viendo cantar en vivo a Shakira.

¿Qué pasó con el concierto de Shakira en Medellín?

Cabe recordar que Shakira se presentó en Barranquilla y Bogotá, pero en el caso de Medellín el concierto de la estrella mundial no se hizo realidad.

El equipo de logística detrás del concierto de Shakira en Medellín comunicó que se presentaron fallas en el montaje del escenario, por lo que se canceló por motivos de seguridad para la cantante y el público.

Ante esto, la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó a los encargados del evento en Medellín que deben decir la fecha de la reprogramación del concierto antes del 28 de febrero.