La creadora de contenido Luisa Fernanda W ha estado en el foco de una polémica recientemente luego que se revelara que las hermanas de su expareja, el cantante fallecido Fabio Legarda le reclamaran por un tema de derechos.

La influenciadora antioqueña lanzó días atrás la canción "Te extraño" en colaboración con otros artistas Itrza Primera, Ryan y Dejota2021. Esta canción significó la unión de nuevo de "The Winning Team”, un grupo conformado por ellos junto a Legarda.

Tras el lanzamiento de la canción, Luisa Fernanda W reveló que recibieron una carta por parte de Daniel y María Legarda, hermanas de su expareja, quienes le reclamaban por usar el nombre de "The Winning Team", el cual según ellas pertenecía a ellas.

Ante esto, Luisa Fernanda W aseguró que aunque no habían registrado ese nombre, decidieron usarlo por lo que significó el regreso de todos los que hicieron parte de él depsués de varios años y la tráfiga muerte de Legarda.

No osbtante, se conoció que las hermanas de Legarda estarían pensando en tomar acciones legales en caso tal por el uso indebido y sin autorización de ellas del nombre "The Winning Team".

Ante esto, Luisa Fernanda W se pronunció en sus redes sociales y les envió un claro mensaje a sus excuñadas.

La influenciadora compartió un comunicado oficial en el que aseguró que quería compartir un mensaje de corazón para sus fanáticos y para las hermanas de su expareja.

Luisa W aseguró que no tenía ningún problema con las hermanas de Legarda y que aunque pasaron cosas con ellas en el pasado, nunca quiso pronunciarse o generar polémica.

Sin embargo, con este tema de la música y más por sus colegas sentía que no se podía quedar callada y por eso prefería enviar un mensaje directo.

En lo personal no tengo nada en contra de nadie, jamás lo he tenido, pero esta vez no podía quedarme en silencio. Sentí que era momento de alzar mi voz porque nunca antes lo había hecho.