Los días avanzan en La casa de los famosos Colombia 2025 y la más reciente eliminada del formato de convivencia fue Laura González, quien ingresó hace poco como parte de los nuevos habitantes junto al cantante Andrés Altafulla.

Laura González confesó que fueron varios los factores que habrían influido en su eliminación, entre los que se encuentran que no creó contenido y tampoco eligió un bando, es decir, fuego o agua.

Pese a lo anterior, la comunicadora social de profesión indicó que quedó muy agradecida con la oportunidad que le brindó el Canal RCN.

Ya estando afuera, es común que los exparticipante del reality de la vida en vivo se enteren de varios temas por los que fueron mencionados en redes sociales, así que Laura no fue la excepción.

Resulta que mientras la modelo estuvo en La casa de los famosos Colombia, comenzaron a relacionarla con lo que sería una supuesta infidelidad de ella y un alcalde.

Para no darle vueltas al asunto, la comunicadora habló y se desahogó por completo, puesto que es un tema delicado en el sentido de que se trata de su reputación. De acuerdo con Laura González, desmintió cualquier vínculo con un alcalde y fue muy puntual al decir que se trató de un rumor.

"Amores, nunca me he vinculado con ningún alcalde. No he tenido tampoco pareja alcalde, nunca he estado de amante y ninguna persona, así que es un rumor que es mentira" expresó la más nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia.