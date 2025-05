La Liendra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió su emoción tras su llegada al pueblo donde vive su mamá.

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, compartió a través de sus redes sociales el emotivo recibimiento que tuvo en su regreso a La Tebaida, Quindío.

Sorprendido por la multitud que lo esperaba con entusiasmo, al creador de contenido lo estaban esperando con un carro de bomberos para encabezar una caravana por todo el pueblo, celebrando junto a su gente su participación en el reality.

“¿Pueden creer que me vine a visitar a mi mamá al pueblo y el alcalde me recibió en carro de bomberos porque representamos La Tebaida en La casa de los famosos? Me tienen como un rey”, expresó La Liendra