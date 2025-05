Yina Calderón se ha convertido en una de las participantes más comentadas durante su paso por La casa de los famosos Colombia. Su personalidad polémica y sin filtros ha dado mucho de qué hablar, y recientemente volvió al centro de la atención tras su discusión con las 'Chicas Fuego', en especial con Karina García, desatando una nueva ola de reacciones dentro y fuera de la casa.

Como ya es bien sabido, las ‘Chicas Fuego’ llegaron a su fin. Las diferencias entre La Toxi Costeña y Karina García marcaron el inicio del distanciamiento, y ambas decidieron tomar caminos separados y no volver a dirigirse la palabra.

La ruptura se intensificó aún más tras la noche de cine, donde Karina descubrió los comentarios que Yina Calderón había hecho a sus espaldas, lo que terminó por romper definitivamente la relación entre ellas.

Es por ello, que desde ese momento, Karina García se alejó de las participantes antes mencionadas, y La Toxi Costeña y Yina Calderón decidieron seguir juntas dentro de la competencia.

Recientemente, durante una conversación consigo misma, Yina Calderón confesó sentirse fuera de lugar dentro de los equipos de La casa de los famosos. Reconoció que siempre ha sido una persona solitaria y no entiende por qué debía integrarse a un grupo, ya que desde el inicio sintió que no encajaba en esa dinámica.

“Puede que no tenga equipo en ese momento y que uno no tiene ese respaldo, pero me siento tranquila. Prefiero estar sola a estar rodeada de gente que no”, expresó Yina Calderón.

Sin embargo, Yina Calderón ha comentado que se encuentra sola dentro del juego, pues prefiere jugar sola y no tener personas que le dañen su competencia.

Añadió que la única persona con la que se junta es con La Toxi Costeña, pues es una persona que le genera confianza dentro de la competencia.

“Yo me junto con la Toxi no por estrategia, sino porque me cae re bien, me parece una pelada bacana, buena gente”, afirmó Yina Calderón.