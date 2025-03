La tensión en La casa de los Famosos Colombia aumentó en las últimas horas, cuando una llamada sorprendió a los habitantes del reality.

Esta vez, la protagonista fue La ‘Toxi Costeña’, quien, tras contestar el teléfono, tuvo que tomar una decisión que dejó a más de uno boquiabierto: intercambiar a un jugador en la placa, y decidió canjear a Lady Tabares por La Liendra.

¿Por qué La ‘Toxi Costeña’ envió a La Liendra a la placa de nominación?

Todo comenzó cuando los presentadores del programa informaron a La ‘Toxi Costeña’ que debía hacer un cambio en la nominación, eligiendo a uno de los participantes en la placa para ser reemplazado por otro. Con la tarea en sus manos, la influencer decidió salvar a Lady, quien había sido nominada previamente, y poner en su lugar a La Liendra, dejando claro que su elección no fue tomada a la ligera.

Según La ‘Toxi’, su decisión estuvo motivada por el deseo de ‘medir las fuerzas’ dentro del reality y porque consideraba a La Liendra como una figura ‘intocable’ dentro del juego. Además, mencionó que los ‘lavaplatos’ suelen ir en contra otros participantes como ella.

¿Por qué La Liendra se enojó con La ‘Toxi Costeña’?

La Liendra, al enterarse de la decisión, expresó su sorpresa a Yina Calderón. En una charla sincera, le comentó que no esperaba un giro tan inesperado en la competencia.

“Cada quien tiene sus formas de jugar, pero como platearse se puede hablar en esta casa, eso no se puede hablar”, explicó. Aunque no lo tomó personal, dejó claro que las decisiones dentro del programa traen consecuencias y que no sería fácil para él quedarse fuera de la competencia.

A pesar de la sorpresa, La Liendra aseguró que el ambiente de la casa está lleno de diferentes dinámicas y que está dispuesto a jugar el juego tal y como es. La relación con Lady Tabares, por ejemplo, parece estar marcada por el respeto, aunque no siempre están de acuerdo en todo. “Ya uno habla con Lady y todo está bien”, dijo, destacando que el juego está por encima de las relaciones personales.

¿Cuáles son los participantes que están en riesgo en La casa de los famosos?

La incertidumbre sigue rondando a los participantes, pues la próxima jornada de eliminación promete ser intensa. Este 16 de marzo, se vivirá una doble eliminación en La casa de los famosos, y seis concursantes están en riesgo de dejar la competencia: Karina García, La Liendra, Sebastián Arias, La Abuela, Yana Karpova y Melissa Gate.