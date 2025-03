El pasado miércoles 12 de marzo, La casa de los famosos Colombia vivió una nueva jornada de nominación que dejó mucha tela por cortar. El actor ‘Flaco’ Solórzano, como líder de la semana, tenía la responsabilidad de poner a uno de los concursantes en riesgo de eliminación.

Sin pensarlo, eligió a Yina Calderón, una de las participantes más fuertes del programa. Según el actor, Yina representaba su mayor rival y, por ello, necesitaba estar en la placa.

“Eres una de las más poderosas en esta casa, puedes ser más poderosa que yo. Eres fuerte, firme, frentera, dices las cosas de una. Entonces por eso te hago esa invitación de entrar al campo de batalla y te reto a ahora”, expresó Solórzano ante sus compañeros y los televidentes.

Artículos relacionados La casa de los famosos Habrá cine en La casa de los famosos Colombia

¿Las chicas fuego no confían en el ‘Flaco’ Solórzano?

Sin embargo, este acto no pasó desapercibido, y a pesar de que Yina logró salir de la temida placa de nominados, el gesto del actor no convenció a todos. La reacción de Lady Tabares, amiga cercana de Yina, fue una de las más destacadas. Tabares se mostró visiblemente molesta con las palabras de Solórzano, considerándolas ‘poco creíbles’.

En una conversación con su amiga, Lady no dudó en expresar su descontento, asegurando que el actor podría haber votado por Yina por cualquier otra razón.

“Eres hostigante, eres, te lo juro, peor que una patada en el cul*, eres más aburridor que despertar en la mañana con esa luz tan *****”, fueron las palabras de Tabares, que sorprendieron a muchos de los presentes, pero que, según ella, reflejaban lo que esperaba de la estrategia de Solórzano en el reality.

Este comentario desató risas entre los participantes y los televidentes, pero también puso en evidencia la cercanía entre Lady y Yina. La respuesta de Yina Calderón, quien se encontraba mucho más relajada tras ser salvada de la placa, no se hizo esperar.

Agradecida con su amiga, quien había aprovechado un beneficio especial para sacarla de riesgo, Yina le dedicó un agradecimiento público y aprovechó para lanzar una frase desafiante a el ‘Flaco’ Solórzano.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares contestó el teléfono de La casa de los famosos y sacó de la placa a Yina Calderón

¿Yina Calderón le declaró la guerra al ‘Flaco’ Solórzano?

Con una sonrisa burlona, Yina miró al actor y lanzó: “El maestro Solórzano no me pudo sacar”. La frase, dicha en tono jocoso, generó una incomodidad en Solórzano, quien, aunque no reaccionó de inmediato, dejó ver en su rostro su malestar ante las palabras.

Este cruce de comentarios no solo añadió tensión al ambiente dentro de la casa, sino que también desató una ola de reacciones entre los seguidores del programa, si no te quieres perder ningún detalle de la casa más famosa del país descarga la app del Canal RCN.