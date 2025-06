La influenciadora Andrea Valdiri se pronunció a sus millones de fanáticos luego de revelarse que se enfrentará en un ring de boxeo con la empresaria Yina Calderón.

Ambas aceptaron la invitación del streaming Westcol a trabajar en su evento 'Stream fighters 4', donde varios influenciadores se enfrentarán por medio del deporte del boxeo a nivel profesional.

En la noche de este domingo 15 de junio se revelaron los enfrentamientos, siendo el de Andrea Valdiri versus Yina Calderón, uno de los más comentados en redes sociales.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando al respecto.

Según detalló desde muy pequeña le ha gustado el boxeo, pues este deporte la salvó de muchos malos momentos en su vida, razón por la que desde hace un buen tiempo lo practica.

"Se me presentó la oportunidad que fuera contra Yina, una pel*a de nunca acabar de hace muchos años porque ustedes saben que ella le tira a todo el mundo (...) no es un tema de quién se cuelga de quién, aquí todos ganamos dinero", expresó.

Detalló que es un evento de gran magnitud, pues no solo se darán los enfrentamientos entre los influenciadores, sino que también los asistentes contarán con la presencia de artistas que los cautivaran con su música.

"Ya no es un tema de que me tiren, esto es un anhelo de mi corazón, la gente sabe que yo amo este deporte y si se me presentó la oportunidad vamos a darle un show espectacular a ustedes", agregó.