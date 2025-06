Desde que empezaron a circular rumores de su romance, la relación Ángela Aguilar y Christian Nodal entre ha estado sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación, pues, lo que en un principio dio de qué hablar sobre una presunta infidelidad por parte del cantante hacia Cazzu, continúa siendo tema de conversación, especialmente por todo lo relacionado con el matrimonio de ambos intérpretes.

¿Qué dijo Pepe Aguilar tras ser interrogado sobre supuesto contrato prenupcial de Ángela y Nodal?

A raíz de la ola de rumores sobre supuestas cláusulas prenupciales entre Ángela y Nodal, Pepe Aguilar, padre de la cantante se refirió al tema públicamente en medio de una reciente entrevista que concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda para el programa Casa de Mara, allí, el artista abordó varios de los rumores que circulan en medios y redes sociales.

Sin duda, uno de los temas más comentados fue la supuesta exigencia de un contrato prenupcial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, el cual habría sido impulsado por el propio Pepe Aguilar. De acuerdo con las especulaciones que circularon en julio de 2024, este documento incluiría una cláusula que obligaría a Nodal a pagar 12 millones de dólares en caso de cometer una infidelidad. Sin embargo, el cantante aprovechó este espacio para desmentir esta información.

“¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Sería ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida, ni yo pretendo decirle a nadie qué hacer con la de ellos”, dijo de manera contundente Aguilar,

Pepe Aguilar aclaró rumores sobre supuesto contrato prenupcial de Ángela y Nodal, esto dijo

Así mismo, Pepe respondió a una supuesta cifra que, según la prensa, fue incluida en el contrato: “Hubiera estado bueno, los hacía que tronaran. Si hubiera firmado 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ahí ponerle un cuatro, ¿no?“, señaló el mexicano.

En medio de este espacio, el artista mexicano no perdió la oportunidad para aclarar qué tipo de relación tiene con Nodal y no solo eso, pues también recordó que fue él quien años atrás le dio la oportunidad para que se diera a conocer como artista: “Es buen muchacho. No se lo quito para nada”.

Finalmente, el cantante no ocultó el orgullo que siente por su hija, así como su evolución artística que ha tenido a lo largo de los años, afirmando que todo lo que ha hecho la joven desde el principio de su carrera hasta que se casó, todo ha sido en gran parte, gracias a él.