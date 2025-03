Valentina Ruíz, más conocida como La Jesuu, fue eliminada ya hace un tiempo de La casa de los famosos Colombia 2025. Sin embargo, la influenciadora caleña es fiel televidente del reality del Canal RCN y no para de reaccionar sobre lo que se ha venido desarrollando en el formato de convivencia.

La salida de La Jesuu fue polémica en el sentido de que la tacharon por dormir mucho, pero ya fuera de La casa de los famosos, la creadora de contenido se puso las pilas y no deja de aparecer en redes sociales.

Pues bien, resulta que la influenciadora no sentía tanta afinidad con Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, y con recientes situaciones que se han presentado en el reality parece que habría comprobado sus presentimientos.

La Jesuu no confió en La Liendra mientras estuvo participando en La casa de los famosos. Hace poco, La Toxi costeña le dio a entender al influenciador que tendría delirios de superioridad, en el sentido de que quiere ser el líder del team lavaplatos.

En efecto, La Jesuu estuvo de acuerdo con La Toxi, hasta el punto en el que apareció cantando su propia versión del sencillo musical 'Macta llega' con indirecta para La Liendra.

"No me creían y me funaron. Hasta que un día, se le cayó la máscara y con La Toxi nos dimos cuenta. Mi mamá: no me vayas a esa casa a pelear, Valentina. Yo: ¿cómo? Toxi: Jesuu llega", se lee en el perfil oficial de TikTok de La Jesuu.