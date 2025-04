La eliminación de Lady Tabares no solo afectó a Yina Calderón, sino también a Melissa Gate, quien aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para enviarle un emotivo mensaje de despedida a la actriz.

¿Cuál fue el mensaje que Melissa Gate le envió a Lady Tabares tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia?

Tras enterarse de que Lady Tabares había sido eliminada de La Casa de los Famosos Colombia al obtener la menor cantidad de votos acumulados, Melissa Gate se acercó a las cámaras del reality para enviar un emotivo mensaje de despedida a la actriz. En sus palabras, no solo destacó la valiosa compañía de Lady dentro de la competencia, sino que también le ofreció su amistad en el mundo real.

Melissa resaltó diversas cualidades de Tabares y aseguró que se sintió muy bien con su presencia dentro de la casa. Incluso le agradeció por haberse abierto y compartir su historia de vida con ellos.

“Lady, no esperaba que te fueras. Te mando un abrazo, un beso. Eres una gran persona. En este tiempo que compartimos, me sentí muy bien, muy protegida a tu lado. Eres una gran mujer, una excelente persona. Tengo presente todo lo que me dijiste, y sabes que si necesitas algo más, cuentas con una amiga en Medellín. Gracias por todo, por estar aquí, por compartirnos tu historia de vida. Nos vemos afuera”.

La reacción de Melissa Gate ante la eliminación de Lady Tabares. (Foto Canal RCN).

¿A quién dejó en riesgo de eliminación Lady Tabares tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que cada eliminado de La casa de los famosos Colombia tiene el poder de dejar nominado a un participante que aún continua en competencia, por lo que al salir del afamado reality Lady Tabares decidió que quien debía estar en placa era Camilo Trujillo.

Pues la actriz consideró que el actor debía estar en riesgo debido a su indecisión de querer seguir en la competencia, pues durante varios días aseguró que ya quería irse para su casa. Ahora, con un participante menos en La casa de los famosos Colombia, la competencia parece tornarse mucho más tensa.