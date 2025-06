Karol G se ha apoderado de las tendencias en la jornada del 18 de junio tras anunciar el listado de canciones de su próximo álbum llamado 'Tropicoqueta'.

La artista antioqueña tiene con altas expectativas a sus millones de fans de lo que será su próximo álbum 'Tropicoqueta', el cual tiene planeado lanzar el 20 de junio en todas las plataformas digitales.

Karol G lanzará ‘Tropicoqueta’ tras el éxito mundial de su pasado álbum 'Mañana será bonito' y para aumentar la expectativa de su fanáticada, la antioqueña publicó el track list de su nuevo álbum.

La artista paisa compartió una fotografía suya tocando un tambor junto a practicamente toda la lista de canciones y colaboraciones que tendrá su nuevo disco, ya que dejó una para el día del lanzamiento.

En la imagen revelada por Karol G se observan los artistas que harán parte de este álbum 'Tropicoqueta', en donde sorprendió ver el nombre de la colombiana Greeicy Rendón.

Precisamente, Greeicy reaccionó a esta noticia a través de sus redes sociales en donde mostró su emoción al ver su nombre en este nuevo álbum de 'La Bichota'.

La reacción de Greeicy fue de efusividad y sorpresa dando una especie de gritos de felicidad, ya que según ella no podía creérselo.

O sea, no, yo estoy que no me lo creo, estoy feliz, agradecida, me tienen que entender.