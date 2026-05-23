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Exparticipante de La casa de los famosos desató muchas reacciones con la sorpresa que le dio a su novia

Un exhabitante de La casa de los famosos compartió en redes sociales la sorpresa que le dio a su actual pareja.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Un exparticipante de La casa de los famosos sorprendió amorosamente a su pareja.
Miguel Melfi celebró por lo alto su primer aniversario con su pareja. Foto: Freepik

Un exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó ver su faceta más enamorada en redes sociales. La publicación generó miles de likes en poco tiempo; incluso, Ornella Sierra le dio Me Gusta.

¿Cuál fue la sorpresa que un exparticipante de La casa de los famosos le dio a su pareja?

El exhabitante en mención es Miguel Melfi, quien hizo parte de la primera temporada del reality, en la que llegó a la gran final, aunque fue derrotado por Karen Sevillano.

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El cantante panameño organizó una gran sorpresa para su novia Caro Abadía. Melfi y ella llegaron a un lugar previamente preparado por él y allí la mujer se encontró con un pasillo envuelto por pétalos de flores.

También estaba preparado un jacuzzi y una cena, todo para celebrar el primer aniversario de la pareja.


“Te amo mi amor, feliz primer aniversario!! gracias por tanto”, escribió el panameño junto al video. Abadía, por su parte, también expresó todo su amor por el exparticipante de La casa: “Te amo una vida enteraaaa, gracias por tanto!”.

Miguel Melfi sorprendió con el amorío que tuvo con Nataly Umaña.
Miguel Melfi supo dejar huella en La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN

Los seguidores de Melfi reaccionaron a la publicación y felicitaron a la pareja por el amor que han logrado consolidar.

“Quiero que me amen así”, “feliz aniversario, lindo detalle”, “me encantan”, “un amor así puro y sano”, “Siiiii así fue el primer aniversario, NO QUIERO SABER LA PEDIDA DD MANOOOOOOOOOOOOOO”, “esa chica es la que te inspira y estoy feliz que estés feliz mi muchacho”.

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Miguel Melfi inició esta relación con Caro Abadía y de paso dejó más que claro que con Nataly Umaña no ocurriría nada formal. De esta pareja se especuló mucho tras el final de La casa de los famosos 1.

¿Cómo fue el paso de Miguel Melfi por La casa de los famosos Colombia?

El paso de Melfi por el reality no pasó desapercibido; de hecho, generó gran revuelo y muchas reacciones en redes sociales. Miguel se involucró con Nataly, quien en ese momento estaba casada con Alejandro Estrada.

A raíz de esos encuentros amorosos, Alejandro se separó de Nataly, de hecho, protagonizó uno de los momentos más llamativos de La casa de los famosos. Estrada entró al reality y, frente a los compañeros de Nataly y miles de espectadores, le devolvió a la actriz el anillo de matrimonio.

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Posteriormente, Nataly fue eliminada de La casa, pero después regresó para tratar de limar asperezas con el panameño. La casa 1 terminó y esa relación que algunos esperaban nunca ocurrió. Cada uno tomó su camino y, en el caso de Melfi, inició esta relación amorosa, mientras que Nataly sigue soltera.

Miguel Melfi dijo lo que verdaderamente pasa con Nataly Umaña.
Miguel Melfi tuvo una aventura amorosa con Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia. | Foto del Canal RCN.
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