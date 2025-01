El reconocido creador de contenido, José Rodríguez, es tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su ingreso a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

La llega de José a la casa más famosa del país ha generado positivos comentarios por parte de sus seguidores, quienes lo han acompañado en su amplia trayectoria profesional y destacan que deslumbrará con su carisma, disciplina y múltiples talentos.

A raíz de la llegada de José a La casa de los famosos Colombia, tuvo una sorprendente entrevista en el programa de ‘Buen Día, Colombia’, en el que tuvo un especial recibimiento este 13 de enero tras su ingreso oficial junto a ‘El negro Salas’.

Por su parte, el influenciador y deportista reveló importantes detalles acerca de las expectativas que tiene acerca de su vida sentimental, pues confirmó que está soltero y está dispuesto en asumir riesgos en La casa de los famosos Colombia. Por ello, detalló acerca de lo que está dispuesto en vivir, haciendo referencia a encontrar el amor.

“Si se da, yo me lo gozo, ¿pero ¿qué pasa? Eso es una amenaza porque los compañeros tienen varias advertencias. Entonces, puede llegar el caso de asumir estrategias, muchos se pueden poner de acuerdo, no se van a nominar entre ellos. Eso puede, ser una “advertencia”, pero vuelvo y repito, yo me voy a disfrutar ese reality show”, detalló José.