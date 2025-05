Karina García sigue participando en La casa de los famosos Colombia e ingresó al top 10 del reality de la vida en vivo.

La participación de Karina es de las que más debates genera en redes sociales; una buena parte apoya hasta más no poder a la modelo; por otro lado, hay quienes tachan su actitud y modo de ser.

Independientemente de lo que sea, lo cierto es que la modelo paisa continua en el formato de convivencia y hasta le crearon una pegajosa canción que relata parte de lo que ha vivido en el reality del Canal RCN.

En TikTok se viralizó la canción que le inventaron a Karina García como muestra de apoyo, en el clip se mencionan personas que ya se fueron y otras que se mantienen. El tema tendría el nombre de 'Karina, la más chimba de Medallo'.

Entre letras, se menciona que a Sofía Avendaño le duele la luz de la modelo, mientras que, Marilyn Oquendo la criticó porque su música no suena. A la vez, se escucha el nombre de Yana Karpova detallando que no sabe qué dice.

"Hablan de ti, pero no te lastiman, quieren tu caída, pero tú subes y chillan. Norma está ardida, la rabia la abruma, porque su Mateo no olvida a esa nena. Son más de seis placazos yo no hago caso, soy Karina García y todos quieren mi cul4zo", es parte de la interpretación para Karina García.