La ‘Barbie colombiana’ arremete contra Yina Calderón por disfraz inspirado en La Jesuu

La Jesuu acusó a Yina Calderón de discriminación y Tatiana Murillo, la ‘Barbie colombiana’ estuvo de acuerdo con sus declaraciones e hizo llamado a la reflexión.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 910 mil seguidores, la famosa creadora de contenido digital paisa Tatiana Murillo, más conocida como la ‘Barbie colombiana’, arremetió en contra de Yina Calderón por el disfraz que usó en el reality ‘La mansión de Luinny’ y que dijo que se parecía a La Jesuu, también influencer con la que ha tenido discusiones.

El disfraz generó furor en las redes, pero también indignación por parte de muchos internautas que lo consideraron r4cist4, pues se trata de un traje de simia. Así pues, Tatiana no dudó en pronunciarse en las redes sobre el hecho, destacando que no todo puede justificarse en nombre del contenido.

Para Tatiana, el disfraz y las palabras de Yina también son r4cism0 y no pueden ser permitidas solo por hacer contenido. Además, hizo un llamado a la reflexión sobre a quiénes están siguiendo las personas en redes sociales y hasta pidió un control sobre las figuras públicas que son escuchadas y vistas por miles de usuarios.

“Hay que replantearnos. Ahí es cuando yo digo que las redes sociales sí se tienen que regular, las personas a las que seguimos sí se tienen que analizar y, quien no esté a la altura de comunicar a una cantidad grande de personas por un aparatico de estos o, peor aún, cuando se le da protagonismo en un programa de televisión re viral, hay que plantearse y ojalá penalizarse” mencionó la famosa colombiana.

¿Por qué la ‘Barbie colombiana’ se indignó tanto con el disfraz de Yina Calderón?

La ‘Barbie colombiana’ también mencionó que sintió mucha empatía en este caso porque también, en el pasado, sufrió de bullying y considera que, aunque ya está sanando esas heridas, son comportamientos que no se pueden normalizar, pues son injustificables.

Las opiniones de los internautas por estas nuevas declaraciones están divididas, pues los fans de Calderón defienden sus ocurrencias mientras que otros internautas se muestran de acuerdo con La Jesuu y Tatiana Murillo al decir que el programa debió castigar a Yina por lo que dijo, además de invitar a los fans de la influencer a hacer un estudio sobre sus comportamientos y el mal que les puede estar haciendo.

