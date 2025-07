Karina García y Andrés Altafulla, nuevamente visitaron el Canal RCN para hablar de lo que ha pasado en sus vidas tras culminar su etapa en La casa de los famosos Colombia, formato además de abrirles nuevas puertas, también les permitió coincidir y hoy en día, tener una relación sentimental.

En entrevista en el programa Buen día Colombia, los exparticipantes de la segunda temporada del reality de convivencia del Canal RCN, se mostraron abiertos a contar cómo va su relación luego de que Altafulla volviera a la realidad.

En medio del espacio, Sandra Bohórquez, una de las presentadoras, no dudó en preguntarle a Karina, si el cantante ha cumplido con cada una de las promesas que le hizo cuando estaban al interior de la competencia, “¿Te ha cumplido o no te ha cumplido sus promesas?”, señaló.

Por su parte la modelo antioqueña, no solo confirmó que el intérprete sí le ha cumplido, sino también se mostró entusiasta al revelar cuáles han sido.

“Si, la verdad me ha cumplido tres promesas, me llevó a la Torre Eiffel de Sabaneta, me llevó a tomar chocolatico al mirador de Yeyo, ¿cuál fue el otro amor?”, comentó la exparticipante.