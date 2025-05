La influenciadora Karina García reaccionó a la defensa de su examiga, la creadora de contenido Mariana Zapata tras los comentarios de la Toxi Costeña en su contra en La casa de los famosos Colombia.

La joven decidió reaccionar a las críticas que le lanzaba la Toxi Costeña a Karina García en La casa de los famosos Colombia, donde en una de ellas decidió mencionar su problema con Mariana Zapata en su contra, pero ella salió en su defensa.

"Es una razón para hacerle dar rabia a Karina, pero no porque de verdad piense que yo la tenga. No me parece", señaló en su momento.

Además, luego de la salide Karina García del reality también se pronunció entre lágrima recordando su amistad de varios años y simpatizando con todo lo que le ocurrió en la competencia.

Karina García fue informada de que Mariana Zapata la había defendido de los comentarios de la Toxi Costeña, a lo que ella reveló su asombro al respecto.

"¿Ella me defendió? no les puedo creer, ¿qué?, primero me ataca y después me defiende. Es que la Toxi jugó muy sucio, que Dios la bendiga, pero fatal, no quiero hablar de ese tema porque siento que no es importante, la Toxi usó eso para tratar de ofenderme y realmente me dio fue risa", dijo.