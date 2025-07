Karen Sevillano reveló su estado tras diferentes procedimientos: "No me siento"

Karen Sevillano sigue siendo tema de interés por cuenta de que hace un tiempo se mandó a hacer cambios en su físico y sus seguidores han sido partícipes de su recuperación.

Mediante las plataformas digitales, la influenciadora caleña reveló que fueron varias las transformaciones médicas que se mandó a hacer en su figura. Una de las más asombrosas fue la que se conoce como remodelación costal, la cual, básicamente, consiste en estrellar las costillas para estilizar la figura.

Al ser de las influencers que comparte reiteradamente contenido en Colombia, Karen Sevillano sigue dando los reportes de salud. Cada vez que habla, los internautas quieren saber su avance tras las intervenciones que se hizo.

En ese sentido, entre lo más reciente, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, apareció en el exterior y confesó que no se encuentra en óptimas condiciones.

"Me vine para la calle, pero todavía no me siento en óptimas condiciones de andar en la calle. Como que no tengo muchas habilidades sociales, no tengo mucha batería social, me siento un poco agotada y no puedo caminar tanto, pero regia... Natural, como la que yo soy así", contó Karen Sevillano en Instagram.