Emiro Navarro llega a Miami y muestra sus vacaciones con su amiga Karola

Emiro Navarro es uno de los creadores de contenido digital colombiano más querido en el país y eso no solo lo demuestran sus números en sus redes sociales, sino también el hecho de que haya llegado a ser finalista en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual fue desarrollada a principios y mediados del año en curso.

Ahora bien, luego de salir del reality, Emiro se ha dedicado a mostrarles a sus seguidores sus actividades tanto en su vida profesional como en su vida personal.

¿Cómo han sido las vacaciones de Emiro Navarro en Miami?

Es el caso de este domingo 20 de julio que reveló, en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 300 mil seguidores, que viajó a Miami con varios de sus amigos para disfrutar de varios días en esta ciudad costera estadounidense.

Lo primero que grabó y reveló Emiro en esta plataforma digital fue su llegada y la vista de la ciudad desde el avión. Luego de esto, permitió que su amiga Karola, con la que también ha habido algunas controversias, lo grabara caminando con su icónico abanico por una calle colorida del lugar turístico.

Karola no solo lo halagó por su look y forma de caminar, sino que también expresó lo bien que le sienta Miami. Luego de este interesante video, en el que Emiro luce prendas muy frescas, sueltas y de colores claros ideales para el clima; Navarro revela que sus vacaciones no solo las va a vivir en tierra firme.

Y es que el influencer grabó varios momentos de su viaje en lancha por el mar americano con sus amigos y cómo canta, con su forma particular de hacerlo, algunas canciones con las que disfruta.

¿Cómo es la vida de Emiro Navarro tras La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Emiro también ha avanzado en su vida personal, mudándose a un gran penthouse en Medellín, ciudad en la que podrá estar más cerca de sus amigas como la que lo está acompañando al viaje y aquella que encontró en La casa de los famosos: Melissa Gate.

Además, el hombre ha compartido en varios en vivos con personalidades de la música colombiana como Ryan Castro y J Balvin.