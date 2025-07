Ornella Sierra preocupó por el aspecto de su rostro: "Esta es mi realidad"

La influencer Ornella Sierra suele ser muy activa en redes sociales. Tras pasar un año desde que participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la costeña adquirió más visibilidad y eso le ha servido.

Entonces, Sierra ahora cuenta con un grupo de seguidores que está al tanto de todo lo que hace y su bienestar. Precisamente, la creadora de contenido preocupó por el aspecto de su rostro.

Resulta que la cómica influenciadora apareció sin ningún filtro en historias de Instagram, red social en donde supera el millón de seguidores, pero es posible observar su rostro con cambios.

Lo anterior porque Ornella mostró diferentes marcas en su cara que generó dudas. Luego de esto, grabó un video en donde explicó parte de lo que le sucedió.

"Ahora mismo me encuentro en un proceso de aceptación porque la verdad yo sé que digo que 'el que es lindo, es lindo', pero ahorita no me siento como tan cómoda grabándoles historias con la cara un poco inflamada... Esta es mi realidad, así me veo", expresó la influenciadora costeña.