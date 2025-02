Entre palabras van y palabras vienen, la tensión se apoderó de La casa de los famosos Colombia 2025 tras una acalorada discusión entre Jery Sandoval y Yaya Muñoz.

Lo que comenzó como una opinión sobre Emiro Navarro terminó con la salida de Jery, desatando un sinfín de reacciones. Entre ellas, la de Karen Sevillano, quien, fiel a su estilo, transformó el drama en un espectáculo de humor.

En un ambiente ya caldeado por las diferencias entre los habitantes, la conversación entre Jery Sandoval y Yaya Muñoz se tornó en un enfrentamiento directo. Todo comenzó cuando Jery mencionó sus desacuerdos con Emiro Navarro, lo que despertó la molestia de Yaya, quien no dudó en salir en defensa del creador de contenido.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Karen Sevillano habló de lo que ocurrió con Jery Sandoval y Yaya Muñoz en La casa de los famosos

La disputa escaló hasta dividir a los participantes en dos bandos: unos respaldaban a Jery, otros a Yaya. La tensión llegó a tal punto que el jefe de la casa intervino, llamando a Jery al confesionario.

Afectada y molesta, la actriz no ocultó su frustración. Poco después, el equipo de psicología determinó que no podía continuar en la competencia, determinando así su inesperada salida.

Su despedida fue anunciada en la gala por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, mientras que Yina Calderón fue la encargada de entregar sus pertenencias al jefe de la casa.

Entre las muchas reacciones que inundaron las redes, una destacó por su peculiar tono de humor. Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada y ahora rostro infaltable del After, lamentó no haber podido comentar el episodio en su espacio nocturno, ya que el programa no se transmitió el sábado.

Artículos relacionados Jery Sandoval Amigos de Emiro Navarro le piden a sus seguidores parar el 'hate' contra Jery Sandoval

¿Qué pasó con Jery Sandoval en La casa de los famosos Colombia 2025?

A través de TikTok, con su sarcasmo inconfundible, Karen hizo un reclamo entre risas: "A los famosos les da por discutir cuando no hay After, por favor, que lo hagan de domingo a jueves". Su comentario, lejos de avivar la polémica, logró transformar la tensión en un momento de risas entre sus seguidores.

La casa de los famosos Colombia 2025 continúa atrapando a la audiencia con cada giro inesperado. La salida de Jery Sandoval marcó un punto de quiebre en la competencia, dividiendo opiniones tanto dentro como fuera de la casa. Mientras algunos justifican su partida, otros critican el hecho de que no continuara.

Entretanto, Karen Sevillano sigue haciendo lo que mejor sabe: convertir cada drama en entretenimiento puro. Su comentario irónico no solo sacó carcajadas, sino que reafirmó su influencia en el After, el espacio donde la realidad del reality se mira con otro cristal: el de la irreverencia.