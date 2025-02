La salida de Jery Sandoval de La casa de los famosos Colombia 2025 sigue dando de qué hablar en medios de comunicación y redes sociales, por las múltiples reacciones que ha habido al respecto.

Recordemos que las posturas divididas brillaban en redes sociales. Unos, apoyando a la actriz y modelo y otros, criticándola por haberse ido contra Emiro Navarro, quien tiene gran apoyo de su comunidad en redes, por ello, no tardaron en salir en su defensa, con todo tipo de comentarios contra Jery.

Tras conocerse que por recomendación psicológica Jery había tenido que suspender su participación en el reality, algunos amigos que están apoyando con la campaña de Emiro fuera del programa se pronunciaron en sus redes sociales, para enviar un mensaje de empatía y pedirle a su comunidad que no se pronunciaran con mensajes negativos contra la actriz, quien seguramente no estaba pasando por un buen momento.

"Qué fuerte todo esto. Ya dejen a Jery sana, suficiente con que ya no esté en La casa de los famosos Colombia. La cuestión está un pcoo tensa, ya vi a mi amiga (Emiro Navarro) hablando, muy linda ella, ella es un amor de persona, entonces ya, no le tiremos más a esta muchacha, yo creo que suficiente con que ya no esté en la competencia", expresó Karola.