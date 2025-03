Karen Sevillano opinó sobre la polémica entre Cara y Beéle

La influenciadora Karen Sevillano reaccionó ante sus millones de fanáticos sobre la polémica entre la influenciadora Cara y el cantante Beéle.

La creadora de contenido Cara sorprendió a millones de seguidores luego de sus confesiones sobre su relación y ruptura con Beéle en el podcast 'Hablemos de tal', en la que reveló las razones por las que su matrimonio no funcionó.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró opinando al respecto.

"Cara acaba de decir que se olvidó de ser mujer por ser mamá y esposa, y se hizo a un lado, y no (...) no se olvide de sí misma por estar pendiente de sus hijos porque a la hora 30 hijo coge trabajo, familia y se va, y vienen a ver a papá y a mamá cada vez que pueden; entonces mamás no se estén acabando la vida por sus hijos", dijo.