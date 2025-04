Después de un cine que revolcó La casa de los famosos Colombia 2025, los participantes se enfrentaron a un juicio en donde se hicieron acusaciones. Entre los momentos más destacados, Mateo Varela se enfrentó a Karina García, mientras que, Yina Calderón se fue en contra de Norma Nivia.

Como en las anteriores entregas del juicio, en La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano fue la persona que actuó como jueza. La influencer caleña y presentadora del After del reality de la vida en vivo se puso en su papel para declarar si los participantes eran famosos e inocentes.

En el juicio, fue notorio que Karen buscó generar conversaciones en donde los famosos hablaran con la verdad, pero ni lanzando pullas lo logró por completo. A raíz de ello, la cómica creadora de contenido no se quedó callada y apareció en sus redes sociales criticando la dinámica del juicio.

Mediante una historia en su perfil de Instagram, plataforma en la que cuenta con tres millones y medio de seguidores, Karen Sevillano dio su opinión respecto al más nuevo juicio en el reality de convivencia.

En palabras puntuales, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia quedó decepcionada, puesto que no se explica por qué hay participantes que dicen que nunca han actuado de cierta manera cuando todo el país ha visto que sí lo han hecho.

"Boquidura y los famosos. Ay, Dios mío, los famosos de esta temporada... No, ¡qué peligro! Si esta gente así que los están grabando se atreven a alegar de lo que nosotros hemos visto desde el día uno, yo no me imagino en la vida real... Con esa boca lo meten a uno a la cárcel, quién sabe qué le hagan a uno con esa boca... ¡Qué miedo esa gente!", sentenció Karen Sevillano.