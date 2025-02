La reacción de Juliana a la eliminación de Sofía de La casa

Sofía Avendaño se convirtió en la primera eliminada por el público de La casa de los famosos Colombia. Su salida se dio el pasado domingo 2 de febrero durante la gala de eliminación en la que se enfrentaba a Camilo, José y Mauricio. Y aunque su salida causó conmoción, fue la inesperada decisión que tomó frente a Yina y Juliana Calderón la que se llevó la atención: retirar la demanda en su contra.

Y es que, al momento de salir de La casa de los famosos Colombia, Sofía Avendaño aprovechó para anunciar públicamente que tomaba la decisión de retirar la demanda en contra de las hermanas Calderón. Esto debido a que quería ser una mejor persona y para eso debía soltar las cosas negativas.

Luego de las declaraciones que Sofía Avendaño realizó en vivo, Juliana Calderón se pronunció frente a su eliminación en La casa de los famosos Colombia y el retiro de la demanda en su contra tras el pleito que ocurrió hace casi un año atrás durante la fiesta de cumpleaños de Marcela Reyes.

Según comentó, la noticia la había tomado por sorpresa ya que no esperaba que ella fuera la primera eliminada por el publico de La casa de los famosos Colombia y mucho menos que fuera a tomar la decisión de retirar su demanda en su contra. De hecho, aseguró que ella le parecía un buen elemento dentro del reality de la vida en vivo y merecía estar en él antes que otras personas.

“Vi el final que dice que retira la denuncia contra nosotras las Calderón. Me di cuenta de que ella entendió que no somos malas personas y que de pronto ella tocó este tema para poder ingresar al reality y si estuviera en la posición de ella, yo también lo hubiese tocado. No me alegra que se haya ido, me parece que el eliminado tuvo que haber sido otra persona”.