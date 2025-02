La modelo Sofía Avendaño se convirtió en la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025 tras recibir la menor cantidad de votos por parte del público.

Previo a la eliminación de Sofía Avendaño de La casa de los famosos Colombia, se llevó a cabo la dinámica del posicionamiento, en la que los participantes que no estaban en riesgo de salir se colocaban al frente de la persona que querían que saliera de la competencia.

En esta actividad, la modelo Karina García se posicionó al frente de Sofía Avendaño y le expresó que era una persona que le daba demasiado desconfianza y que tenía una energía pesada.

No me gusta tu energía hacia mí, es más, me da miedo. Tú eres una persona falsa, eres una persona que no muestra lo que es.