Juliana Calderón, hermana de la participante Yina Calderón de La casa de los famosos Colombia 2025, arremetió contra la influencer Cami Pulgarín, exparticipante de la primera temporada del reality del Canal RCN.

Todo comenzó porque Cami Pulgarín apareció en un video donde dio a entender que no comparte las actitudes de las Calderón, pues es común que, por ejemplo, Juliana en redes sociales se abalance contra los demás.

Juliana Calderón se tomó muy personal lo de Cami Pulgarín y por eso decidió grabar un video arremetiendo contra la creadora de contenido que, por cierto, inició su transición de género, pero, aun así, la hermana de Yina la llamó con su anterior nombre.

"O sea, Camilo, el mueble, el del año pasado, estamos hablando del mismo... Camilo el año pasado estuvo en La casa de los famosos y no generó nada, es un mueble completo, o sea, el público lo sacó por mueble, porque no hacía nada y le pasó lo de La Jesuu", expresó Juliana Calderón.

A renglón seguido, la abogada de profesión remarcó que como la influencer no generó contenido en la primera temporada de La casa de los famosos, ahora tendría la intención de hacerlo con ella y sus otras hermanas.

Lo anterior no es todo, puesto que Juliana Calderón mencionó las transformaciones médicas a las que se sometió Pulgarín.

"Saluditos de las Calderón, Camilito, que te vamos a ayudar a nombrarte nuevamente porque como no hiciste nada el año pasado, no generaste nada, ni con la c1rugía generó, entonces tocaba ayudarle. Mi hermana le ha ayudado nombrándole dos veces, así que no sea desagradecido con mi hermana", añadió Juliana Calderón.