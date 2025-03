Una de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 de la que se ha hablado mucho es la modelo Karina García. A raíz de esto, su hija Isabella Vargas estuvo como invitada en el matutino de Buen día, Colombia, y habló acerca de su mamá y el fugaz vínculo que tuvo con Marlon Solórzano.

Karina García alcanzó a tener un romance de días con Marlon Solórzano, pero el modelo fitness fue eliminado del reality y la influencer paisa siguió participando en el formato de convivencia.

La unión de Karina y Marlon generó reacciones de todo tipo, así que Isabella Vargas habló del corto vínculo.

Con total sinceridad, la hija mayor de Karina, quien tiene 17 años, expresó que al principio le gustó el junte de su mamá con Solórzano, pero luego esa percepción cambió.

"Al principio, yo lo veía bien, el 'pelao' me parecía bonito. Me gustaba su energía, me gustaba su actitud, pero en un momento los vi demasiado pegados y yo dije 'si mi mamá sigue así, de pronto la pueden perjudicar a ella'", expresó Isabella Vargas García.