El nombre de Marcela Reyes y el de su exesposo B-King continúan apoderándose de las tendencias en redes sociales a raíz de una supuesta infidelidad por parte del cantante. A la conversación se sumó Juliana Calderón, hermana menor de Yina, luego de que internautas la involucraran con los rumores.

Luego de que saliera a la luz rumores sobre una supuesta infidelidad del exesposo de Marcela Reyes con una participante de La casa de los famosos Colombia, los internautas comenzaron a manifestar que todo se trataría de una campaña de desprestigio para dañar la imagen de Karina García y su trayectoria en el reality de la vida en vivo.

La supuesta campaña estaría planeada entre Juliana Calderón, sus hermanas y la propia Marcela Reyes. Sin embargo, todo se trata de meras especulaciones y teorías que fanáticos del programa han creado para hallar una explicación coherente a todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días con referencia al tema.

Tras ver que en redes sociales estaba siendo acusada de estar detrás de esta supuesta campaña de desprestigio en contra de la participante de La casa de los famosos Colombia, Juliana Calderón decidió pronunciarse por medio de su cuenta oficial de Instagram para asegurar que al igual que ellos se estaba enterando de la supuesta infidelidad de B-King a Marcela Reyes por medio de las redes sociales.

"Yo no entiendo ustedes de dónde sacan tanta cosa. Están inventando que Marcela Reyes y nosotras (las Calderón) nos aliamos disque para inventarnos esa cosa de que Karina le había quitado el marido a ella. O sea, ¿de dónde sacan eso? Yo también hasta ahora me entero de eso, estoy en shock...”

Además, Calderón pidió a los internautas que no las relacionaran con este tipo de situaciones ya que no tenían nada que ver.

“Yo no tengo ni idea, mi hermana Leonela tampoco, o sea, no sabemos si es verdad o es mentira, no sabemos nada. Pero hasta estoy sorprendida, a Marcela ya van dos veces que le pasa eso y con dos súper amigas. Estoy anonadada, pero no nos metan en cosas".