Los nombres de Ignacio Baladán y Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, han sido tapas de diferentes portales de entretenimiento por toda la polémica que armó por un video de la influenciadora.

El video que generó controversia fue uno en el que La Segura afirmaba que Baladán no era el papá de su hijo Lucca y que no podía ocultarlo más.

Estas inesperadas declaraciones de la influenciadora al inicio de su video generaron ruido en redes a pesar que ella explicaba que estas eran de manera irónica con base en el color de ojos de su hijo.

En múltiples portales nacionales e internacionales se empezó a hablar del tema, en donde en muchos casos se dudaba de la paternidad de Baladán sobre el hijo de La Segura.

Estas declaraciones tomaron tanta fuerza que tanto Baladán como La Segura se pronunciaron en sus redes y hasta empezaron a tomarse con humor el tema.

El chef uruguayo decidió hacer una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram para responder a las dudas de sus seguidores. Como era de esperarse le preguntaron por la polémica del momento.

Ignacio Baladán aseguró que no había tomado de mala manera toda la polémica que surgió por el video de La Segura y que sentía que todo se había convertido en un chiste tras irse por otro lado el tema.

En mi caso me dio gracia porque salió de un video molestando como lo hace Nati, pero después se fue para otro lado y me dio más gracia que molestia.

Baladán aseguró que, los comentarios y titulares de la prensa que ha visto no lo molestan porque él sabe que todo es parte de la polémica que se generó, tanto así que él se unió a la tendencia.

Me uní al chiste, porque para mí lo es, no me afectó, me da igual y me reí de eso y ya.