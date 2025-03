Isabella Vargas, hija de Karina García, rompió el silencio sobre las polémicas declaraciones de Laura González sobre la influenciadora, con quien se verá en su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo la hija de Karina García sobre Laura González?

La joven decidió hablar al respeto por medio de sus redes sociales donde cuestionó a Laura González sobre tener que nombrar a su mamá para buscar fama y supuestamente mentir sobre su pleito con Karina García tras asegurar que por culpa de la creadora de contenido ella no se casó.

"¿Mami tú de dónde saliste? yo también tengo una foto en las que dices es tu casa. Esta tipa lo único que quiere es fama y como no tiene por dónde más darse a conocer se pegó de la que en este momento está viral en redes sociales que es Karina", señaló.

Artículos relacionados José Rodríguez Así reaccionó José Rodríguez al saber que Epa Colombia está en la cárcel | VIDEO

Según detalló ella no tiene por qué dar explicaciones al respecto porque es algo que a ella no le corresponde, pero indicó que su mamá no le ha quita la pareja a nadie como ella argumenta.

"Mira reina en ese viaje que dices que estuvimos con tu marido estuvieron como 15 amigas más de tu marido, es una cosa impresionante chicas cómo se pueden distorsionar las cosas. Yo estuve presente en esa supuesta quitada de marido que te pegaron. Reina pégate por otra cosa, entra por ti, por tu talento, no sé, por tus vueltas, pero por qué pegarte de algo con mi mamá para ser viral en esa casa, no. Quiero dejar claro que a nadie le quitaron el marido", dijo.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate se salió del personaje y opinó sobre Yina Calderón y Karina García: "Les voy a decir la verdad"

¿Laura González se irá contra Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Laura González ingresará a La casa de los famosos Colombia en la gala de este jueves 27 de marzo, donde confirmó que su objetivo será desenmascarar a muchos participantes y saldar una deuda que tiene con Karina García mencionando que no puede decir que es un ser de luz cuando acabó con un matrimonio.