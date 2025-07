Hermana de Yina Calderón se fue con toda contra Cami Pulgarín: "Ignorante"

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, le respondió a la influenciadora Cami Pulgarín luego de que esta la criticara en su podcast al entrevistar a Melissa Gate.

¿Qué dijo Cami Pulgarín sobre Juliana Calderón?

La joven confesó que no le caída bien la hermana de Yina Calderón recordando la polémica que protagonizó con el hijo de Melissa Gate, donde destacó que se molestó por discutir con quien para ella es un niño, pese a que tiene 19 años.

Melissa Gate aclaró que, aunque tiene dicha edad, él tiene una educación muy diferente, razón por la que es bastante inocente y no tiene la maldad que podría tener alguien de esta edad.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre lo que dijo Cami Pulgarín de ella?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se defendió y explicó que ella no atacó a ningún niño, sino a un hombre mayor de edad.

La tildó de "ignorante" y le pidió que para una próxima entrevista se preparaba mejor.

Además, le lanzó fuertes comentarios utilizando una de las frases más icónicas de Melissa Gate.

"No podemos tratar a un adulto como un niño (...) Cami yo a ti no te odi*, me das igual (...) no seas ignorante, te odi*ría, pero Dios te hizo brut*, Dios te odi* primero", le dijo.

Posteriormente, decidió cerrar el tema realizando un comentario hablando sobre su transición, el cual provocó diversas opiniones entre los internautas, pues cuestionaron su forma de decirlo, asegurando que se estaba burlando de dicho proceso, mientras que otros lo tomaron con humor y otros la apoyaron con su discurso.

Por ahora, Juliana Calderón sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales sobre su estilo de vida y su emprendimiento de productos y servicios sobre procedimientos de belleza para mujeres.

Mientras tanto, la creadora de contenido Cami Pulgarín, que tiene casi dos millones de seguidores en Instagram, no le ha contestado, dejando a la expectativa a sus fanáticos si le responderá o no.