El creador de contenido Juan Pablo Restrepo, ex pareja de Manuela Gómez, se refirió en sus redes sociales a la reciente polémica en la que ambos se vieron involucrados.

La controversia surgió después de que Epa Colombia, a través de sus plataformas digitales, donde acumula más de cinco millones de seguidores, compartiera detalles que Manuela Gómez le había confiado en el pasado durante su amistad.

Luego de que Epa Colombia revelara detalles sobre la relación entre Manuela Gómez y Juan Pablo Restrepo, Manuela expresó en sus redes sociales su sorpresa por la situación, asegurando que desconoce las razones detrás de esta decisión. Además, explicó que cuando confió estos aspectos personales a Daneidy Barrera, se encontraba atravesando un proceso complejo.

Manuela aclaró que en ese momento no estaba en su mejor estado emocional debido a los cambios asociados con su maternidad, algo que considera parte natural de dicha etapa. También manifestó su inconformidad y cuestionó que su vida personal sea expuesta públicamente con el objetivo de generar polémica o atraer la atención del público.

Tras la ola de comentarios generados por esta situación, Juan Pablo Restrepo, conocido en redes sociales como JP Gringo, salió en defensa de Manuela Gómez. Aseguró que las afirmaciones que circulan son totalmente falsas, y aunque es cierto que su relación llegó a su fin, aclaró que no fue por las razones mencionadas en redes sociales. También negó lo dicho sobre sus sentimientos y experiencias durante la relación, reiterando que fue una conexión “sana y tranquila”.

A mí no me gusta aclararle a la gente de mi vida privada, pero como se trata de la integridad de la mamá de mi hija y más con cosas que son totalmente falsas… es totalmente falso. Mi relación con Manuela ha sido muy sana, muy tranquila la verdad, solo que por otras razones se acabó la relación. Yo estoy bien, no estoy llorando. Si les pido respeto por la mamá de mi hija, respeto hacia ella.