Hace unos días, Epa Colombia generó controversia en redes sociales al abordar un tema relacionado con la creadora de contenido Manuela Gómez y el padre de su hija, Juan Pablo Restrepo, conocido como Gringo.

Ante estas declaraciones, Manuela Gómez se pronunció al respecto y se defendió de los comentarios realizados por Epa Colombia. Además, recibió el respaldo de varias personas cercanas, así como de muchos de sus seguidores en redes sociales.

Epa Colombia recientemente se refirió al uso de su cuenta, en este caso no como Daneidy sino como su personaje, señalando que evita emplearla con frecuencia, ya que, cuando lo hace, suele generar controversia. Afirmó que, aunque a muchas personas les agrada ese tipo de contenido, otras prefieren que se mantenga al margen de las polémicas, destacando que valoran más su faceta empresarial.

Además, explicó que utiliza su cuenta para tratar temas que puedan generar conversación y entretener a sus seguidores, pero aclaró que lo hace de forma ocasional, ya que su prioridad es su empresa.

En este contexto, reveló que tiene planes de renovar su contenido para ofrecer alternativas de entretenimiento a sus millones de seguidores, enfatizando que la mayor parte de sus esfuerzos en la creación de contenido están dedicados exclusivamente a su marca de productos capilares.

Yo como que no me vuelvo a conectar en Epa Colombia, casi no me conecto en Epa Colombia como personaje y salgo super chistosa a hablar y a decir…Voy a cambiar mi contenido, te voy a hacer reír de otra manera, quiero que sepas que por allá salgo hablo de todo el mundo y luego me desconecto y vengo a trabajar.