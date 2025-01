La actriz Norma Nivia no deja de llamar la atención, pues hace unos días salió a la luz que es una habitante oficial de La casa de los famosos Colombia 2025.

Próximamente, la hermosa modelo va a convivir con los demás famosos dentro de la casa que es vigilada por decenas de cámaras. De acuerdo con Norma, su estrategia no es la de ser polémica, sino que quiere mostrar su verdadera personalidad que va más allá de los lujos.

Debido a la apariencia física de Norma Nivia, ya que es una mujer alta con ojos claros, hay quienes tienen diferentes percepciones sobre ella. Por ejemplo, algunos piensan que la actriz es creída y no sabe hacer nada, especialmente oficio.

Por otro lado, existe el imaginario de que la artista no es colombiana, ya que su apariencia tiene tintes extranjeros. Pues bien, respecto a la nacionalidad de Norma Nivia, resulta que es colombiana y nació en un extenso municipio.

Sí, Norma Nivia nació en Colombia, específicamente en el pueblo de Líbano, el cual queda ubicado en el departamento de Tolima. De hecho, ella se siente muy arraigada a sus raíces, contrario a las percepciones que se gestan sobre ella.

De acuerdo con Norma Nivia, es importante dejar claro que ella es una mujer de pueblo colombiano, de modo que se siente muy orgullosa de donde viene y todo lo que ha logrado siendo una importante actriz, quien ahora va a estar en La casa de los famosos Colombia 2025.

"Realmente no me conocen. Yo soy muy divertida, muy relajada y un personaje que no saben como es. Además, tienen una imagen muy diferente de mí, me ven como muy fina, muy elegante, muy europea; cero, soy de pueblo y ahí se van a dar cuenta", expresó Norma Nivia al fiel público de La casa de los famosos.